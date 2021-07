Trwają wakacje. Służby apelują, aby wypoczywać rozważnie. Niewskazanym towarzyszem podczas wypoczynku nad wodą jest alkohol.

Zwracał na to uwagę w dzisiejszej Rozmowie na 96 FM st. kpt. Arkadiusz Kaniak, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze.

Alkohol, to jest coś, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Jeżeli mówimy tutaj o zatonięciach, od początku roku w regionie strażacy wyjeżdżali 40 razy do zatonięć, zawsze towarzyszył alkohol. Jeżeli widzimy, że ktoś np. w takim miejscu, jak Dzika Ochla, gdzie jest zakaz kąpieli, spożywa alkohol i wchodzi do wody, to spróbujmy taką osobę zatrzymać.