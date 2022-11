Czy w Zielonej Górze będziemy płacić więcej za wodę i ścieki? Tak, już od 3 stycznia przyszłego roku będzie 3-procentowa podwyżka. Dziś w „Rozmowie na 96 FM” gościliśmy prezesa Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji Krzysztofa Witkowskiego.

Nasz gość pytany był przez nas o podwyżki. Jak się okazuje, będą one miały miejsce w najbliższym czasie.

To, co mamy zatwierdzone przez “Wody Polskie”, to ok. 3 procent na wodę i ścieżki łącznie. To są groszowe sprawy. Dziś za wodę i ścieki płacimy 13 złotych i 19 groszy. Przeciętna rodzina zużywa miesięcznie na osobę 2,7 m3, więc jedna osoba średnio ok. 90 litrów. Koszt w skali miesiąca wychodzi jakieś 150 złotych na miesiąc.