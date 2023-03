Jak już Was informowaliśmy – z mini zoo przy Botanicznej znikną zabawki z tworzywa sztucznego. Instalacje trafią do miejskich przedszkoli. A co w zamian pojawi się na terenie „Bajkowej zagrody? Zapytaliśmy o to Pawła Wysockiego.

Radny klubu „Zielona razem” był gościem piątkowej „Rozmowy na 96FM”.

Będzie wodny plac zabaw, krzywe domki. Do tego ten krokodyl, który wygrał w akcji “Dzieciaki wybieraki”.

Warto dodać, że przetarg na zakup zabawek już się zakończył i miastu udało się nawet nieco zaoszczędzić. Oprócz nowych zabawek, pojawią się też nowe zwierzaki. I to takie, których w ogóle w planach nie było.

Na 90% pojawi się urson amerykański. Taki jeżozwierz, leniwiec z kolcami, który na dodatek wspina się po drzewkach.

