Schronisko dla zwierząt wywołuje zamieszanie w mediach społecznościowych. Na Facebooku Marcin Pabierowski nazwał prezydenta Janusza Kubickiego „Bambikiem”.

Wcześniej włodarz miasta mówił, że z działalności dotyczącej schroniska radnego Platformy Obywatelskiej nic nie wyniknęło, a temat przyspieszył dopiero, gdy za sprawę wziął się radny Paweł Wysocki.

Bambik to popularne słowo. Donald Tusk użył je do premiera Morawieckiego, a ja skierowałem je do prezydenta Kubickiego. Bambik to taka osoba, której nie bardzo idzie, która nie bardzo działa.

Przypomnijmy, we wtorek otwarto oferty na remont schroniska przy ul. Szwajcarskiej. Najtańsza oferta jest jednak o 3 mln zł droższa, niż magistrat planował. Temat pojawi się na najbliższej sesji rady miasta.

Sam Pabierowski wolałby budować schronisko od nowa i choć skłania się za podniesieniem ręki by dołożyć do remontu, to jeszcze planuje zadać kilka pytań.

Poczekamy zobaczymy efekty. Naszym celem jest ochrona zwierząt i zapewnienie jej dobrej bytności. Dopytamy na sesji i komisji. Nie wiemy nic o tych ofertach, mamy za mało informacji. Jak je poznamy, to wtedy podejmiemy decyzję.

