Od października zacznie obowiązywać nowy program “Aktywny Rodzic”. W jego ramach rodzice będą mogli ubiegać się o nowe świadczenie “aktywnie w żłobku” w wysokości do 1500 zł. Czy może to spowodować wzrost opłat za żłobki?

W ostatnich dniach Polskę obiegły informacje dotyczące drastycznych podwyżek za opiekę żłobkową w Koszalinie. Czy Zieloną Górę czeka podobny scenariusz? W Rozmowie na 96 FM uspokajał Marek Kamiński, wiceprezydent Zielonej Góry.

Nie mamy większych sygnałów, że w niepublicznych żłobkach miałoby drastycznie wzrosnąć czesne. My mamy trzy żłobki miejskie, w których odpłatność szykuje się w granicach 310-350 zł za miesiąc. To odpłatność za wyżywienie. Podwyżek nie było od 10 lat. Czas to pewnie zweryfikować, bo rynek się zmienia. Jeżeli jednak w ogóle coś drgnie, to nie będzie żadna rewolucja.