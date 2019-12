Samorządy w całym kraju szukają rozwiązań, by poprawić jakość powietrza. Sytuacja w Zielonej Górze wprawdzie jest nie najgorsza, ale i tak warto ją poprawić. A skorzystać można z doświadczenia i wiedzy naukowców z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Dr inż. Piotr Ziembicki z Instytutu Inżynierii Środowiska zaproponował system monitorowania jakości powietrza. Obecna stacja pomiarowa się nie sprawdza, ponieważ gromadzi dane tylko z jednego miejsca w mieście.

Moim zdaniem zasadniczą kwestią jest nie tyle sam monitoring jako pomiar parametrów, natomiast analiza tych danych. Same dane, które zbieramy, to są surowe dane. Dopiero analiza tych danych, przygotowanie pewnych wizualizacji tych danych w skali miasta dają obraz tego, jaki jest stan powietrza w Zielonej Górze. I to może być dobre dla mieszkańców, bo mieszkańcy, którzy będą mieć zwizualizowane dane w postaci jakiejś mapy zanieczyszczeń, będą wiedzieć, jak to wygląda. dr inż. Piotr Ziembicki

System zaproponowany przez badacza obejmuje również prognozy jakości powietrza na kolejne godziny czy dni. Będą one wskazówką, co robić, aby zredukować smog.

Dr inż. Piotr Ziembicki twierdzi, że dobrym pomysłem jest inwestycja w transport elektryczny. Projekt wykładowcy bierze zresztą pod uwagę elektryczne autobusy, ponieważ na nich mogłyby się znaleźć czujniki pomiaru jakości powietrza. Trzeba jednak mieć świadomość również negatywnych aspektów elektromobilności.