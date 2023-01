– Będzie czym palić w kominku – taki wpis na Twitterze popełnił ponad tydzień temu wicemarszałek województwa lubuskiego Łukasz Porycki komentując opinię ministra Arkadiusza Mularczyka z PiS-u. Ten poinformował o skróconej wersji raportu na temat reparacji wojennych.

Lubuski wicemarszałek otrzymał reprymendę od szefa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza. Dziś o tej sprawie rozmawialiśmy z Arkadiuszem Dąbrowskim. Sekretarz wojewódzkich struktur PSL-u był gościem „Rozmowy na 96 FM”. Dąbrowskiego poprosiliśmy o komentarz dotyczący wpisu Poryckiego.

Do tych słów wicemarszałka odniósł się prezes Władysław Kosiniak-Kamysz, który stwierdził, że nie ma miejsca na taki komentarz. Rozmawiałem z marszałkiem Poryckim. On chciał w taki żartobliwy sposób powiedzieć, że w kwestii reparacji to tylko Polski o tym mówi i że jesteśmy sami, a szanse są znikome. Dlatego powiedział, że można napalić raportem w kominku, bo tak naprawdę jest on bezprzedmiotowy, o to mu chodziło.