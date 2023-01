– Nie ma sensu dyskusja w tej sprawie – mówi dziś Andrzej Bocheński, radny ”Zielonej Razem”. Chodzi o apel w sprawie podejmowanych przez policję działań zabezpieczających wizytę posła Jarosława Kaczyńskiego w Zielonej Górze.

Wizyta miała miejsce w grudniu minionego roku. O apel zawnioskowali radni opozycyjni Platformy Obywatelskiej. Ten punkt został przeniesiony z ubiegłorocznej, grudniowej sesji na jutro. Dziś o to pytaliśmy Andrzeja Bocheńskiego.

Koledzy z Platformy Obywatelskiej uważają, że tego typu tematu trzeba grzać. Zarzucają w tym apelu jakieś zastraszanie ludzi. Jest kilka zarzutów, które koleżanki i koledzy powinni skierować do prokuratury, policji, na pewno nie do Rady Miasta. Nie zarządzamy tym.

Gość „Rozmowy na 96 FM” stwierdził, że ta dyskusja to zwyczajna strata czasu.

Bocheński dodaje, że zastanawia się, czy w ogóle głosować nad tym punktem.

To jest bez sensu, oceniam to jako przesadę, zbytek, tym bardziej, że żadnych kompetencji naszych nie ma. Gdyby w tym apelu wybrzmiało to, że za mało mamy policjantów w mieście, że trzeba im podnieść płace, wtedy bym się podpisał, bo tak jest,