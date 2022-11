Ofensywa Nowej Lewicy w Zielonej Górze i na Ziemi Lubuskiej. Dziś czołowi przedstawiciele lewej strony polskiej sceny politycznej przyjechali do zachodniej Polski, by spotkać się z mieszkańcami. Wszak wybory i parlamentarne i samorządowe powoli się zbliżają.

My gościliśmy dziś posłankę Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, która w „Rozmowie na 96 FM” mówiła o tym, do kogo Nowa Lewica zwraca się w szczególności.

Przyjeżdżamy z kontynuacją naszego programu, skupiamy się na bezpieczeństwie seniorów, bo osoby starsze są w szczególności narażone na skutki kryzysu ekonomicznego i ekonomicznego. Dla lewicy kontakt z wyborcami to nie jest tylko coś zarezerwowanego na czas kampanii.

W Zielonej Górze pojawią się dziś inni liderzy Nowej Lewicy: Włodzimierz Czarzasty, Adrian Zandberg. Jednym z pomysłów partii jest wprowadzenie w życie tzw. renty wdowiej. Na czym polega ów projekt?

W momencie, w którym osoba starsza straci małżonka, to może skorzystać z renty rodzinnej w 85 procentach albo zachować swoje świadczenie emerytalne. Naszym zdaniem powinna istnieć możliwość połączenia jednego i drugiego świadczenia. aby można było wybrać to, co jest dla nas korzystne