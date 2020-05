– Moim zdaniem wybory nie odbędą się 10 maja – uważa Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka Lewicy, która była gościem Rozmowy na 96 FM.

Parlamentarzystka jest zdania, że rządzący nie zdążą przeprowadzić procedur wyborczych.

Posłanka Lewicy uważa, że powinien zostać wprowadzony stan klęski żywiołowej. A teraz wszystkie oczy zwrócone są na Jarosława Gowina i jego partię Porozumienie. Czy były wicepremier odwróci bieg wyborów? – Mam zerowe zaufanie do tego człowieka – stwierdziła Kucharska-Dziedzic.

Pan Gowin już tyle razy zmieniał zdanie w wielu kluczowych sprawach i jest dla mnie kompletnie osobą niewiarygodną. Każdy ma szansę zachować się w życiu raz przyzwoicie i może tak to będzie wyglądało. W sytuacji, kiedy mamy mieć wybory 10 maja, a 7 maja się dowiemy, po głosowaniu, czy one będą, czy nie będą, to mamy do czynienia z kabaretem.