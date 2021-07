– Liczę na naszych faworytów, ale chciałbym, żeby też ktoś wyskoczył – mówi o medalowych szansach Polaków w Tokio Andrzej Flügel, dziennikarz sportowy, dzisiejszy gość Rozmowy na 96 FM. Biało-czerwoni jeszcze nie stali na podium tegorocznych igrzysk.

Flügel liczy, że impreza w Tokio pod względem medali będzie dla nas lepsza niż w Rio de Janeiro. W Brazylii wywalczyliśmy jedenaście medali.

Ja myślę, że jak przekroczymy jedenaście, to będzie bardzo dobrze. Nie jestem takim szalonym optymistą. Niespodzianki są wliczone w igrzyska. Myślę jednak, że faworyci potwierdzą swoją siłę. W lekkiej atletyce ci, którzy mają zdobyć medal, to go zdobędą. Liczę na siatkarzy. Nie można być ciągle najlepszym na świecie, a nie wygrać medalu olimpijskiego. Ta porażka z Iranem, to dobrze, że przyszła na początku. Dzisiaj już z Włochami było dobrze. Oprócz tego chciałbym, żeby ktoś “wyskoczył”.