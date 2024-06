– Po wyborach czuło się, że będzie trzęsienie ziemi, a tymczasem nic takiego nie nastąpiło – mówił w Rozmowie na 96 FM Andrzej Bocheński, były radny, związany w ostatnich latach z klubem Zielona Razem.

Bocheński mówi, jak ocenia początek zmiany władzy w mieście.

Czuło się, że będzie trzęsienie ziemi, a nic takiego nie nastąpiło do tej pory i myślę, że nie nastąpi. To jest plus tej władzy na początek. Na pewno mają wiele zajęć, wiadomo przez 18 lat nie było takiego pełnego wglądu dla tych, którzy byliby ciekawi poznawać urząd od środka. Nowi koledzy poznają to, uczą się tego i dobrze, tak powinno być.