– Trwa przygotowywanie listy zwycięskich zadań – mówił o zakończonym w niedzielę głosowaniu w Budżecie Obywatelskim Paweł Zalewski, radny miejski niezrzeszony, przewodniczący komisji ds. konsultacji i budżetu obywatelskiego.

Nasz gość w Rozmowie na 96 FM przyznał, że zainteresowanie mieszkańców było duże.

Około 27 tys., czyli to jest ok. 20 procent mieszkańców miasta. To jest naprawdę duża wartość. W kraju maksymalna wartość jest na poziomie do 20 procent. Poznań oscyluje wokół 10-15 procent. Podobną liczbę głosów, co my uzyskują Kielce.