Festiwal Fantastyki Pyrkon ponownie okazał się wydarzeniem, które przyciągnęło miłośników fantastyki z całego świata. Tegoroczna edycja była wyjątkowa pod wieloma względami, oferując bogaty program pełen prelekcji, paneli dyskusyjnych, spotkań autorskich, koncertów oraz licznych warsztatów. Festiwalowy program obejmował prawie 2000 punktów i 17 Stref Tematycznych, w tym jedną debiutującą – Strefę Fanów Star Wars, która zyskała wielkie uznanie. Uczestnicy tłumnie przybyli na teren Pyrkonu, by ponownie dać się porwać fantastycznej atmosferze, wziąć udział w prelekcjach, panelach dyskusyjnych i spotkaniach autorskich. A także zdobyć upragnione autografy, stać się częścią muzycznych doznań czy pograć w najróżniejsze gry. Program Pyrkonu 2024 zachwyca bogactwem atrakcji i liczbą zaproszonych Gości. Uczestnicy świetnie się bawili podczas trwania imprezy, a sam festiwal zanotował rekordową frekwencję! Na wydarzeniu pojawiło się ponad 57 tysięcy uczestników.

Wielkie gwiazdy na Pyrkonie

Podczas tegorocznej edycji Festiwalu nie zabrakło wielu międzynarodowych gwiazd cieszących się wielkim uznaniem i popularnością. Wśród nich znaleźli się m.in. Miranda Otto, znana z roli księżniczki Éowiny z serii “Władca Pierścieni” czy Zeldy Spellmann z serialu Chilling Adventures of Sabrina oraz Kevin McNally, odgrywający pirata Gibbsa w “Piratach z Karaibów”. Festiwal gościł również trzech aktorów z popularnego serialu “Wikingowie”: Clive’a Standena, Lucy Martin i Morgane Polański. Nie zabrakło także Michała Sikorskiego znanego z roli Ojca Jakuba w serialu “1670”.

Z kolei fani literatury fantastycznej mieli okazję spotkać wielu cenionych, zagranicznych twórców literackich, takich jak Adrian Tchaikovsky, Roderick Gordon, Tasha Suri, Brent Weeks, Siri Pettersen, Ian Watson czy Peter V. Brett. Nie zabrakło także polskich pisarzy, wśród których wymienić można między innymi Jarosława Grzędowicza, Elżbietę Cherezińską, Andrzeja Pilipiuka, Paulinę Hendel czy Roberta M. Wegnera.

Uczestnicy bawili się także na wielu koncertach, które odbywały się zarówno na Scenie Plenerowej, jak i w Sali Ziemi. Na Pyrkonie zagrali między innymi: Percival Schuttenbach, BURNOUT SYNDROMES, Faun, JEREMIAH KANE, Zenek Kupatasa, Nocny Kochanek, Svita czy HER OWN WORLD. Festiwal uświetnił także występ Orkiestry Miasta Poznania, która wykonała piosenkę stworzoną specjalnie na Pyrkon – słowa do niej zostały napisane przez laureatów konkursu na Pyrkonową Piosenkę!

Super atmosfera przede wszystkim

Pyrkon znany jest także jako Fantastyczne Miejsce Spotkań. Organizatorzy po raz kolejny udowodnili, jak ważne jest to określenie. Międzynarodowe Targi Poznańskie stały się przestrzenią pełną akceptacji, przyjaznego klimatu i pozytywnej energii. Pyrkon jest bowiem wielkim wydarzeniem dla każdego fana fantastyki.

Podczas tegorocznej edycji stał się miejscem jeszcze bardziej dostępnym. Nie tylko przygotowano ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami, takie jak kasy pierwszeństwa, darmowy wstęp dla asystenta lub opiekuna osoby z niepełnosprawnościami czy tłumaczenie części prelekcji na polski język migowy. Organizatorzy zadbali również o program szerzący wiedzę na temat savoir-vivre’u związanego z dostępnością. Odbyło się pokazowe szkolenie przyszłych psów asystujących prowadzone przez przedstawicieli Fundacji Labrador, a także warsztaty z języka migowego i kultury Głuchych w ramach współpracy z Towarzystwem Osób Niesłyszących „TON”.

Wszystko co dobre, kiedyś się kończy

Pyrkon 2024 po raz kolejny udowodnił, że jest jednym z najważniejszych wydarzeń związanych z szeroko pojętą fantastyką. Rekordowa frekwencja i bogaty program przyciągnęły uczestników z różnych zakątków świata, tworząc niezapomniane wspomnienia. Festiwal Fantastyki Pyrkon 2024 to dowód na to, że pasja do fantastyki łączy ludzi, niezależnie od wieku, pochodzenia czy zainteresowań. Z kolei przyszłoroczna edycja Pyrkonu odbędzie się 13-15 czerwca 2025 roku.

tekst redakcja / mat. prasowe

fot. Marcin Fijałkowski