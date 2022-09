Już kolejny rok z rzędu zielonogórzanie podczas winobrania mogą zaopatrzyć się w lokalne produkty z województwa lubuskiego. Stoiska otwierają się punktualnie o godzinie 12:00. Co można na nich znaleźć?

Winobranie to nie tylko wino – choć w tym temacie plasujemy się jako region na podium. W tym roku w Zielonej Górze można znaleźć wiele różnych produktów, a część z nich pochodzi z naszego regionu. W Lubuskim Centrum Produktu Regionalnego można zakupić m.in. wyroby pszczelarskie.

Ja posiadam miodziki z własnej pasieki i świece ze 100-procentowego wosku pszczelego. Jeszcze zajmuję się uloterapią, czyli leczeniem powietrzem z ula – tzw. apiterapia. Posiadam domek, w domku są pszczółki, więc tutaj można powiedzieć, że też reklamuję tę apiterapię i to, co można wydobyć z ula, czyli pierzgę, pyłek, propolis, bo to są bardzo wartościowe rzeczy, bardzo lecznicze, tylko tak naprawdę przez nasze społeczeństwo zapomniane. A ja przypominam o tym wszystkim.