Piękna pogoda i wakacje to zdecydowanie zwiększony ruch drogowy. Zwłaszcza podczas weekendów. A co za tym idzie – częściej może dochodzić również do zdarzeń drogowych, w tym wypadków. Policjanci przypominają – dostosujmy styl jazdy do warunków atmosferycznych i nie wsiadajmy za kółko po spożyciu alkoholu.

Istotna jest też umiejętność stworzenia korytarza życia – jeśli już do zdarzenia lub wypadku doszło na trasie, którą się poruszamy. Mundurowi mówią – powinien on być tak szeroki, aby mógł nim przejechać pojazd wielkości autobusu. O czym jeszcze warto pamiętać?

Nie robimy zdjęć, nie bawmy się w paparazzi. To jest niebezpieczna sytuacja. Nieraz dochodzi wtedy do kolejnego zdarzenia, wypadku. Istotne jest zachowanie płynności jazdy. Przede wszystkim zadbajmy o nasze bezpieczeństwo i osób, które są z nami w samochodzie.

Mł. bryg. Arkadiusz Kaniak z lubuskiej PSP przypomina także o poinformowaniu odpowiednich służb oraz podjęciu działań ratowniczych – jeśli jest to możliwe.