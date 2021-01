Nowy rok to czas rozliczeń z fiskusem. PIT-y za 2020 rok zaczął właśnie wysyłać Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Do Lubuszan będą docierać deklaracje PIT-11, PIT-11A i PIT-40A. Otrzymają je wszyscy, którzy w ubiegłym roku pobierali świadczenia z ZUS – emeryci, renciści czy osoby, które były na zasiłku chorobowym.

W tym roku ZUS nie będzie rozliczał świadczeniobiorców z nadpłatą podatku.

Otrzymają oni PIT-11A, a zwrot z tytułu nadpłaty trafi do nich bezpośrednio z urzędu skarbowego w ciągu 45 dni od elektronicznego złożenia zeznania podatkowego. Emeryci i renciści, którzy mogą skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, powinni zrobić to w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, który złożą do 30 kwietnia. Jeśli świadczeniobiorca nie otrzymywał innych dochodów i nie korzysta z odliczeń, nie musi składać zeznania podatkowego.