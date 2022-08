Już 25 sierpnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wypłatę czternastej emerytury. Świadczenie trafi do emerytów i rencistów z urzędu. Oznacza to, że aby otrzymać pieniądze nie trzeba składać żadnego wniosku.

Jak mówi Agata Muchowska – rzecznik prasowy ZUS w lubuskiem – wypłata czternastej emerytury w tym roku jest zagwarantowana ustawowo. Pieniądze są zabezpieczone i na pewno trafią do uprawnionych w wyznaczonym terminie.

Pieniądze trafią do 9 mln emerytów, rencistów i osób, które pobierają świadczenia długoterminowe. Przeszło 8 mln z nich to beneficjenci ZUS.Wśród uprawnionych są również osoby, które pobierają renty socjalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, renty inwalidzkie oraz świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.