ZUS uruchomił specjalną linię telefoniczną w języku ukraińskim i polskim w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Chodzi o uchodźców, którzy przybyli do naszego kraju po wybuchu wojny. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00. Numer telefonu: 22 444 02 55.

Konsultanci infolinii udzielają informacji na temat świadczeń. Pomagają w wypełnieniu i wysłaniu wniosków. Ponadto udzielają wsparcia przy rejestracji profilu na Portalu Usług Elektronicznych. Warto dodać, że na stronie internetowej ZUS-u informacje są również w języku ukraińskim.

Pytania dotyczące świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy można też przesyłać mailem na adres UA@zus.pl.