Ponad 77 tysięcy wniosków – dokładnie tyle wniosków o wsparcie w ramach programu „Dobry start” wpłynęło do wszystkich lubuskich oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jak mówi Agata Muchowska, rzeczniczka ZUS w naszym regionie, łącznie na konta Lubuszan wpłynęło już ponad 26 i pół miliona złotych. Wnioski można składać do końca listopada.

Jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko do 20 lub 24 roku życia (w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności). Jego celem jest zakup niezbędnych materiałów do nauki. Wnioski o wsparcie w ramach „Dobrego startu” można składać od 1 lipca do 30 listopada wyłącznie elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS), portal Empatia bądź bankowość elektroniczną.