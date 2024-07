Rok szkolny jeszcze się nie zaczął, a pierwsi rodzice już otrzymali 300 złotych wsparcia na skompletowanie wyprawki szkolnej. Chodzi o program Dobry Start. Do Lubuszan trafiło już ponad osiemdziesiąt tysięcy złotych.

A to dopiero początek – mówi Agata Muchowska, rzecznik ZUS w naszym regionie.

Wnioski o dofinansowanie do wyprawki szkolnej można składać od lipca do końca listopada, jednak im szybciej to zrobisz tym szybciej pieniądze znajdą się na koncie. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę jeszcze we wrześniu. Jak złożyć wniosek? Zrobisz to elektronicznie, w kilka minut bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem aplikacji mobilnej mZUS, platformy PUE ZUS, bankowości elektronicznej oraz portalu Emp@tia. Pieniądze otrzymasz na podany we wniosku numer konta.