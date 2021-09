Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami, którzy podszywają się pod pracowników instytucji i oferują pomoc przy wypełnieniu wniosku o czternastą emeryturę. Jak już wcześniej informowaliśmy – tzw. „czternastkę” ZUS wypłaci z urzędu. Nie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków.

Kilka dni temu do ZUS dotarły niepokojące informację, że do jednej z klientek zadzwoniła osoba, która podszywała się pod pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oferowała ona pomoc przy wypełnieniu wniosku o czternastą emeryturę. Próbowała przy tym nakłonić emerytkę do podania danych osobowych.

ZUS przypomina – pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie dzwonią w sprawie czternastej emerytury i nie proponują pomocy przy wypełnianiu wniosku. Dodatkowe świadczenie roczne zostanie wypłacone z urzędu wraz z listopadowym świadczeniem.

Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości co do tożsamości osoby podającej się za pracownika Zakładu, powinien skontaktować się z najbliższą placówką ZUS lub z Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) pod nr tel. 22 560 16 00. O każdej próbie oszustwa należy również powiadomić policję.

Dodajmy, że tak zwana „czternastka” będzie przysługiwała osobom, które na dzień 31 października 2021 r. będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego.

źródło: ZUS