Do 27 lutego wprowadzony został dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Zasady jego pobierania oraz składania wniosku pozostały takie same. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest na opiekę nad dziećmi do 8 roku życia oraz starszymi z orzeczoną niepełnosprawnością.

O szczegółach Agata Muchowska, rzecznik prasowy ZUS w lubuskiem.

Oświadczenie o sprawowaniu opieki trzeba złożyć u swojego płatnika składek, na przykład pracodawcy czy zleceniodawcy. Jest ono jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny złożyć oświadczenie w ZUS

Można to zrobić elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych.

Należy pamiętać, że świadczenie nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców może zapewnić dziecku opiekę. Jest np. bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy też urlopu wychowawczego.

Pamiętajmy, że dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.