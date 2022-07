Przypominamy – przedsiębiorcy oraz osoby, które wykonują umowy cywilnoprawne nadal mają czas i możliwość złożenia wniosków o świadczenie postojowe. W przeciwieństwie do przedsiębiorców z takich branż jak m.in. sprzedaż detaliczna, transport, gastronomia, sport, kultura, rozrywka czy edukacja mogą to zrobić do 16 sierpnia.

Jak mówi Agata Muchowska, rzeczniczka ZUS w lubuskiem, w zależności od kodu PKD wsparcie można otrzymać nawet sześć razy.

„Postojowe” przysługuje w wysokości 80 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w 2020 r. czyli 2080 zł. Przedsiębiorca, który rozlicza podatki w formie karty podatkowej i jest zwolniony z opłacania VAT-u może liczyć na świadczenie w wysokości 1300 zł.

Jakie zatem warunki należy spełnić? To także tłumaczy Muchowska.

Warunkiem otrzymania postojowego jest m.in. spadek przychodu o co najmniej 40%. Należy porównać sytuację w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku do ZUS, z poprzednim miesiącem lub analogicznym miesiącem poprzedniego roku bądź też z lutym 2020 r. lub wrześniem 2020 r.

Wnioski o wsparcie można złożyć wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.