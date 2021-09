Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty tzw. “czternastek”. Już w listopadzie trafią one do emerytów i rencistów. Co ważne – żeby otrzymać świadczenie, nie trzeba składać żadnych wniosków.

„Czternastka” będzie należała się osobom, które na 31 października 2021 r. będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie. Chodzi między innymi o emerytury, renty, renty socjalne, świadczenia przedemerytalne. Mówi Agata Muchowska, rzecznik prasowy ZUS.

„Czternastka” wyniesie 1250,88 zł brutto. Pełną kwotę dostaną emeryci i renciści, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. W pozostałych przypadkach „czternastka” zostanie pomniejszona zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.

Na przykład jeśli emerytura wynosi 3000 zł, „czternastka” będzie obniżona o 100 zł.

Czternasta emerytura będzie podlegała opodatkowaniu i oskładkowaniu na ogólnych zasadach, niezależnie od tego, czy jest wypłacana w zbiegu ze świadczeniem opodatkowanym czy zwolnionym z podatku. Co ważne „czternastka” nie będzie podlegała potrąceniom i egzekucjom komorniczym.

„Czternastki” nie otrzymają natomiast osoby, które mają zawieszone prawo do świadczeń.