Przemysław Żołnierewicz nowym koszykarzem Enei Zastalu BC Zielona Góra. 26-letni zawodnik mierzący 194 centymetry podpisał z naszym klubem roczny kontrakt.

Sam zawodnik pytany był na konferencji prasowej o przyczyny przyjścia do Zielonej Góry stwierdził, że cieszy go perspektywa gry w Zastalu.

Nie mogę się doczekać, aż będę mógł zaprezentować się na parkiecie. Będę się starał i zostawiał serce na boisku. Przychodzę do Zielonej Góry wygrywać i zdobyć trofea i zmierzyć się z najlepszymi w lidze VTB.

Żołnierewicz grał w minionym sezonie w Arce Gdynia. Miał dobry sezon, ale w grudniu odniósł kontuzję. Jak powiedział, nie ma już po niej śladu.

Właściciel klubu Janusz Jasiński dodaje, że chce mieć w drużynie młodych, głodnych gry koszykarzy.

Jest to zawodnik, który podoba się trenerowi i nam jako zarządowi. To jest to, czego szukaliśmy. Jest na początku drogi, choć pewne efekty kariery ma. Mam nadzieję, że razem zrobimy bardzo fajny ruch. Tak jak Marcel Ponitka doskonale zrobił przechodząc z Gdyni podobnie będzie z Przemkiem.