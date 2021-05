Od niedzieli 16 maja w zgłoszeniach do ubezpieczeń trzeba wykazywać kod wykonywanego zawodu. Oznacza to zmianę wzoru formularzy zgłoszeniowych ZUS ZUA i ZUS ZZA. Informacja o wykonywanym zawodzie jest istotna dla monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, a także do tworzenia analiz czy prognoz dotyczących rynku pracy i przemian struktury społecznej.

Zebrane w ten sposób informacje pozwolą również oszacować, w których zawodach i kiedy występuje największa zachorowalność. Znajomość kodu zawodu pozwoli też na analizę orzekanego stopnia niezdolności do pracy, w zależności od wieku i wykonywanego zawod. Możliwa będzie także ocena poziomu wysokości świadczeń – w korelacji z wykonywanym zawodem.

Zgromadzone dane będą też pomocne przy przeprowadzaniu bilansu wpływu składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i wydatków na świadczenia dla wybranych grup zawodowych. Zapotrzebowania na dane statystyczne zgłaszają też ministerstwa, Główny Urząd Statystyczny, instytuty naukowo-badawcze i uczelnie. Podawany kod wykonywanego zawodu powinien być zgodny z klasyfikacją zawodów, określoną w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

Odpowiedni kod zawodu będzie można wybrać z podpowiadanej przez program listy.