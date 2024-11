Lubuski Teatr poinformował na swoim Facebookowym profilu o śmierci aktorki Anny Stasiak. Miała 48 lat.

My przypominamy wam wywiad jakiego Anna udzieliła w naszym Winobraniowym studio w 2021 w związku ze spektaklem “Szczęściarze” w którym grała jedną z głównych ról. Aktorka pojawiała się w naszym teatralnym programie “Usłysz Teatr”

Tak o zmarłej aktorce napisali przyjaciele z teatru: “Ania była nie tylko wybitną artystką, która przez ostatnich 16 lat współtworzyła historię Lubuskiego Teatru, ale także ciepłą, pełną pasji kobietą, inspirującą każdego, kto miał szczęście ją poznać. Uśmiechnięta, szczera i bezpośrednia, zawsze miała dobre słowo dla tych, którzy tego potrzebowali. Mówiła o sobie, że jest uzależniona od literatury i podróży. Jej życiowe motto brzmiało: „Dystans i poczucie humoru albo… wszyscy zginiemy!”

Absolwentka Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu (dziś Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie, filia we Wrocławiu) – Wydział Lalkarski. Zadebiutowała w Teatrze J.Osterwy w Lublinie rolą Daszy w spektaklu „Biesy” w reż. Krzysztofa Babickiego. W tym samym czasie udało jej się spełnić marzenie każdej młodej aktorki i wcielić się w rolę Julii w spektaklu „Romeo i Julia w reż. Bogdana Toszy. Od 2008 roku związana z Lubuskim Teatrem w Zielonej Górze.

Jednym z najbardziej popularnych spektakli z jej udziałem byli „Szczęściarze” w reż. Tadeusza Kuty. Natalia Sztegner w recenzji „Światła, oczy na scenę…Akcja!” tak pisała o spektaklu w Dzienniku Teatralnym (dziennikteatralny.pl, 8.03.2023): „Całe Twoje życie zależy od szczęścia. Wiele spraw jesteś w stanie zmienić za pomocą swoich działań. Istnieją jednak takie aspekty życia, które możesz pozostawić tylko ślepemu losowi i liczyć w głębi serca na łut szczęścia. (…) Tak było w przypadku zwyczajnego małżeństwa – Niuńki (fantastyczna Anna Stasiak) i Bola (fenomenalny Janusz Młyński). Ona – żona, która całe dnie miała bardzo zajęte. W jednym dniu odwiedzała klub fitness, w innym przyjaciółki, chadzała też na pilates. On – mąż, głowa rodziny, który ciężko pracował, aby godnie przejść na emeryturę. Pewnego dnia za sprawą decyzji podjętej przez prezesa firmy, w której pracował Bolo, świat małżonków „wywrócił się do góry nogami”. Los odmienił ich życie”.

Rewelacyjną postać Ania Stasiak stworzyła też w brawurowej komedii „Człowiek dwóch szefów” w reż. Tomasza Dutkiewicza, o czym można przeczytać w recenzji „Życie o lekkim zabarwieniu humorystycznym” (autorstwa również Natalii Sztegner: dziennikteatralny.pl, 26.05.2022): „Druga część tego widowiska była refleksją na temat skomplikowanych relacji międzyludzkich. Mogliśmy patrzeć na kolejną parę zakochanych jakimi stali się Henshall i Dolly – sekretarka ojca Pauline (wspaniała Anna Stasiak). Wcielenie się Anny Stasiak w rolę arcymistrzyni w kontaktach damsko-męskich dało efekt wprost pierwszorzędny. Elementy wypowiedzi kierowanych wprost do widza sprawiały, że został uzyskany styl iście poradnikowy. Ukazano pierwotne ludzkie potrzeby jakimi są zaspokojenie uczucia głodu i napięcia seksualnego. W humorystyczny sposób ujęta została ludzka natura”.

To, jak rozwijał się warsztat aktorski Anny, można było obserwować z każdą kolejną jej rolą. Dwie ostatnie były szczególnie poruszające. Jej rola Matki w „Balkonie Ordona” była tak przejmująca i autentyczna, że aż uwierała Widzów. Jej cierpienie, poddanie się życiu, było wręcz namacalne. O roli kolejnej Matki, tym razem w „Castingu II”, Dyrektor Lubuskiego Teatru Robert Czechowski mówił po spektaklu z nieukrywanym zachwytem, podkreślając że Ania nie tyle zagrała, co po prostu była tą kobietą na scenie i było to wręcz wstrząsające. Po premierze „Castingu II” w kuluarach głosy w teatrze (i nie tylko!) szeptały że Ania była tak fenomenalna, że „przejęła cały spektakl”.

Jej ważniejsze role w Lubuskim Teatrze:

• Matka Teresa – Teraz na zawsze, reż. Grupa Skutr

• Hermia – Sen nocy letniej, reż. R. Czechowski

• Niańka – Medea, reż. B. Mazuch

• Jurorka Mariola – Małgośka z Zielonej, reż. L. Mackiewicz

• Małgorzata – Pływanie Synchroniczne, reż. B. Mazuch

• Toine – Piaf, reż. Jan Szurmiej

• Ślepiec – Wizyta starszej pani, reż. R. Czechowski

• Pogodynka – Lepszy Świat, reż. J. Roszkowski

• Bożenka – Gdy przyjdzie sen – tragedia miłosna, reż. K. i P. Wolakowie

• Ludwika – Chory z urojenia, reż. P. Aigner

• Malarka Ane – Trash Story, reż. M. Libera

• Irina – Trzy Siostry, reż. P. Ratajczak

• Hrabina Nordstron / Lidia Iwanowna – Anna Karenina, reż. M. Kotański

• Marta Bradshaw – Przyjazne Dusze, reż. R. Czechowski

• Niuńcia – Szczęściarze, reż, T. Kuta

• Danka – Kanadyjskie Sukienki, reż. Maciej Archon Michalski

• Dolly – Człowiek dwóch szefów, reż. T. Dutkiewicz

• Matka 40 plus – Balkon Ordona, reż. K. Dworak-Wolak, Paweł Wolak

• Fascynacja – Jestem Ziarnkiem Maku, reż. Anna Wolszczak

• Matka – Casting II, reż. Wojciech Romańczyk.

Laureatka Nagrody Dyrektora Teatru w Plebiscycie “Leony 2023/2024”.

źródło: Lubuski Teatr