Czy uczniowie klas I-III wrócą do szkół po feriach zimowych? To jest możliwe, chociaż żadne decyzje jeszcze nie zapadły.

My jednak dziś sprawdzamy, czy zielonogórskie placówki oświatowe są gotowe na przyjęcie uczniów. Wioleta Haręźlak – dyrektor Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych przy zielonogórskim Urzędzie Miasta powiedziała Radiu Index, że dyrektorzy szkół są gotowi na przyjęcie najmłodszych.

Naszym kapitałem jest to, ze doświadczyliśmy, jak to jest gdy dzieci są w szkole. Nauczyliśmy się także zasad bezpieczeństwa. Myślę, że mentalnie nauczyciele i dyrektorzy są na to przygotowani.