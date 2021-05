Blisko setka strażaków – zarówno zawodowców, jak i ochotników – wzięło udział w ćwiczeniach gaśniczych na terenie leśnym w okolicach miejscowości Niwiska. Kilkugodzinny trening miał być dla nich przygotowaniem do najgorętszego okresu, czyli lata. Bo to wtedy najczęściej dochodzi do pożarów w lasach.

O piątkowych ćwiczeniach można powiedzieć, że były to największe strażackie manewry od kilku miesięcy. Głównym celem ćwiczeń było nabycie przez strażaków zarówno praktycznych, jak i teoretycznych umiejętności gaśniczych.

Cel został osiągnięty, czyli zrealizowany. Ale na przykład dowódca, który przyjechał w drugiej fazie, miał troszeczkę inną koncepcję i wizję rozwiązania tych problemów. Które tutaj postawiliśmy. Usiądziemy na spokojnie i to przedyskutujemy. Bo generalnie dowolność tego rozwiązania pozwalała na zastosowanie innych metod dowożenia czy przetłaczania wody. Rozważymy wszystkie za i przeciw.

Do ćwiczeń zaangażowanych zostało 14 zastępów straży pożarnej. Głównie z dwóch lubuskich powiatów – zielonogórskiego i nowosolskiego. Strażaków wspierali także leśnicy.

Od wielu lat współpracujemy z Państwową Strażą Pożarną. Z rożnymi jednostkami. I przyjęliśmy taką strategię wspólną, że co roku razem dążymy do tego, żeby były ćwiczenia. Które symulują pożar lasu. Tak żeby poprawiać współpracę, organizację w trakcie pożarów na terenach leśnych. Mamy tutaj do czynienia z zupełnie inną specyfiką.

Strażacy oraz leśnicy apelują tym samym do lubuszan o ostrożne obchodzenie się z ogniem, zwłaszcza podczas wypoczynku na terenach lesistych.

wideo: Miłosz Balcerzak, Patryk Sós