Dziś piłkarze ręczni I-ligowego PKM Zachód AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego zagrają w finale wojewódzkiego szczebla rozgrywek o Puchar Polski.

Rywalem akademików będzie Stal Gorzów. Nasz zespól kilka dni temu zaczął rozgrywki w pierwszej lidze od minimalnej przegranej w Gorzycach Wielkich.

Gdybyśmy poprawili skuteczność, szczególnie w ostatnich 15 minutach, to byśmy wygrali. Z tym był problem i nad tym musimy popracować. Jeśli chodzi o Puchar, zespól z Gorzowa to silny zespól z ligi centralnej, choć przegrali u siebie na inaugurację. Faworytem jest drużyna z Gorzowa, ale zrobimy wszystko, by to spotkanie wygrać.