Zielona Góra ma 56. Bachusika. Trzyma w ręce paragraf, bo ufundowała go Kancelaria Skibiński. – To pierwszy Bachusik prawniczy, nazwaliśmy go Kancelarius – mówi fundator Andrzej Skibiński.

Kancelarius zasiadł na Placu Matejki. Na głowie ma biret. W jednej ręce trzyma paragraf, który jednoznacznie kojarzy się z zawodem prawniczym. Jak przystało na Bachusika siedzi na beczce wina i przygląda się panoramie miasta z wysokości. Wokół niego też znajdują się butelki szlachetnego trunku.

Autorem rzeźby jest Artur Wochniak.