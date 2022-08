Zielonogórska scena muzyczna ma się czym chwalić. W kulturalnym środowisku pojawia się coraz więcej zespołów, w tym gronie jest mocno działający zespół Roadhouse.

Grupa powstała na przełomie 2018/2019 roku. Od tego czasu muzyczna ekipa notuje sukcesy. Na swoim koncie mają kilkadziesiąt koncertów, brali udział w plebiscycie “Wygraj To”, w kwietniu nagrali nowy singiel. W swojej stylistyce nawiązują do rocka z lat 60-tyh i 80-tych. Po singielu “Give My Money” nadszedł czas na kolejny muzyczny materiał. To kawałek “Flushed Down the River”. O nowej kompozycji opowiedział nam Szymon Jurkowski.

Ogólnie jest to utwór bardzo energiczny, oparty na takim bujającym wręcz hardrockowym graniu, są w nim zawarte lata 60-te, 70-te. Można w nim usłyszeć inspiracje takimi kapelami jak Thin Lizzy czy Def Leppard oraz AC/DC. Tekst utworu napisał nasz perkusista Tomek, a tekst opowiada o hazardzie

Zespół zagra w tym roku na Winobraniu dzięki głosowaniu w plebiscycie “Wygraj To”