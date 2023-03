Przed nami Międzynarodowy Tydzień Teatru. Od 25 marca do 1 kwietnia Lubuski Teatr przygotował dla mieszkańców województwa lubuskiego atrakcje związane z tym świętem, co prawda Dzień Teatru obchodzimy 27 marca, ale wydarzeń związanych z tą datą jest tak dużo, że postanowiono rozciągnąć to wszystko na siedem dni.

W ramach święta czeka nas spotkanie Lubuskiej Siły Krytycznej, gdzie gościną będzie Teresa Wysocka, która jest recenzentką czasopisma “Presto”, współpracuje także z “Dziennikiem Teatralnym”. To nie wszystko, bo teatr zaprasza na otwarte lekcje. Te odbędą się 27 marca i zostały przygotowane dla seniorów i studentów. Także aktorzy przygotowują coś dla widzów.

Jeżeli chodzi o kwestię warsztatów, to te poprowadzi nasz aktor Andrzej Ogłozą. Odbędą się one w dwóch terminach 26 marca w godzinach od godziny 11:00 do 13:00, miejsca jeszcze są. Drugie warsztaty odbędą się 31 marca, ale tu już został wyczerpany limit miejsc.

Nie tylko warsztaty i spotkanie zostały przygotowane z okazji święta teatru. Widzowie zobaczą także spektakl.

Zapraszamy naszych widzów na spektakl “Oświadczyny/Niedźwiedź”. Spektakle będą grane na scenie kameralnej zaczynamy grać od piątku do niedzieli.

Więcej o wydarzeniu na stronie Lubuskiego Teatru, tam także informacje o zapisach na zapowiadane przez nas warsztaty.