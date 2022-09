Przewrotna nazwa „Niemapa po zielonogórskich lasach” to ilustrowany przewodnik dla dzieci i młodzieży. Dzięki temu projektowi rodzice mogą wybrać się z dziećmi na spacer po lesie i odkrywać nowe leśne ścieżki, a także zdobyć odznakę „sosnowego znawcy”.

Przewodnik połączony z różnymi leśnymi aktywnościami to okazja do wyjścia z domu lub zorganizowania zajęć z edukacji ekologicznej w szkołach. Więcej o tym projekcie mówi Magda Derdończyk z kolektywu Mamy Projekt.

Niemapa to jest taki ilustrowany przewodnik dla całych rodzin, który ma zachęcać do odkrywania leśnych ostępów. My jako kolektyw „Mamy Projekt” wydaliśmy już kilka leśnych niemap w różnych regionach Polski, a tym razem naszą nowością są lasy zielonogórskie i właśnie tutaj zachęcamy, żeby odkrywać i poznawać przyrodę.

Nazwa tego przewodnika jest nieoczywista, ponieważ nie jest to zwykła mapa z wyrysowanymi ścieżkami. Ponadto można w nim znaleźć wiele innych ciekawostek.

Niemapa, dlatego że to nie jest taka zwykła mapa. Nie mamy tutaj trasy dokładnej od punktu A do punktu B, nie mamy skali, no bo w dzisiejszych czasach każdy posiada taką mapę w telefonie i bardzo szybko taką trasę możemy znaleźć, ale tutaj mamy dwanaście gotowych wycieczek, propozycji wycieczek, które możemy zorganizować rodzinnie w zielonogórskich lasach.

Dzięki niemapie dzieci mogą uczyć się przez zabawę i pobudzać swoją kreatywność. Poznają też las i jego tajemnice.

Chcemy zachęcać rodziny do tego, żeby odkrywali nieznane, a to jest fajny pomysł do tego, aby tak poprzez zabawę uwrażliwiać dzieci na przyrodę, żeby po prostu wybrać się rodzinnie do lasu, wziąć niemapę, odwiedzić fajne miejsca, ale też, na przykład, pobawić się, będąc w lesie, bo niemapa to dwie strony. Na jednej mamy właśnie propozycje konkretnych leśnych przygód – podpowiadamy, gdzie, na przykład, można zobaczyć księżycowe krajobrazy albo barwne jeziora, a na drugiej stronie podpowiadamy, co trzeba zrobić, żeby zdobyć odznakę sosnowego znawcy albo dajemy przepis na domowy syrop z pędów sosny.

Przewodnik można za darmo pobrać ze strony niemapa.pl, ale będzie dostępny także w punktach stacjonarnych. O tym, gdzie będzie można znaleźć niemapę, mówi Urszula Kaczała z wydziału komunikacji społecznej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

Zapraszamy do nas, do biura Regionalnej Dyrekcji, to jest ulica Kazimierza Wielkiego 24a w Zielonej Górze. Będzie wystawiony taki stojak, gdzie niemapy będą do pobrania dla każdego, kto zechce sobie taki przewodnik wziąć, oraz od przyszłego tygodnia w ośrodku „Leśnik” w Łagowie i ośrodku edukacji przyrodniczo-leśnej w Jeziorach Wysokich.

Za pomocą ilustracji i gotowych wycieczek rodzice mogą spędzić z dziećmi czas i zapoznać je z otaczającym światem, a także pobudzać ich leśną wrażliwość. Do odkrycia uczestnicy będą mieli m.in. pobliskie jeziora, rzeki i parki.