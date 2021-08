Wielu emerytów składa do ZUS wnioski o przeliczenie świadczenia. Ma to związek z opublikowaniem nowych tablic średniego dalszego trwania życia. Większość z tych wniosków nie ma jednak podstaw i zakończy się decyzją odmowną. Dlaczego?

Przeliczenie wysokości emerytury jest możliwe w ściśle określonych sytuacjach. Dzieje się tak na przykład, gdy emeryt po przyznaniu świadczenia pracował i odprowadzał składki emerytalne. Mówi Agata Muchowska, rzecznik prasowy ZUS.

Do ZUS wpływają jednak wnioski o przeliczenia dotychczasowych emerytur w związku z nowymi tablicami od niepracujących emerytów z tzw. starego systemu oraz niepracujących osób, które mają emeryturę z tzw. nowego systemu i już wcześniej skorzystały z jej obliczenia według różnych tablic średniego dalszego trwania życia.

A to oznacza, że otrzymają oni decyzję odmowną, ponieważ w ich przypadku zastosowanie nowych tablic średniego dalszego trwania życia jest niemożliwe. Publikowane przez GUS tablice średniego dalszego trwania życia są istotne przy wyliczaniu emerytur na tzw. nowych zasadach. Aktualne tablice, które obowiązują od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r., mają zastosowanie tylko do części świadczeń. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.