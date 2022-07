Absolwenci Extra pojawiają się na antenie Radia Index. Rozmawiamy o ich osiągnięciach, planach na przyszłość, wspominamy studia. Do tego grona jakiś czas temu dołączyła Aleksandra Jędrzejewska.

Jako absolwentka Inżynierii Biomedycznej aktywnie działała w kole naukowym BiomedUZ, studiowała równolegle drugi kierunek jakim była Mechanika i Budowa Maszyn. Całym naukowy sercem stoi za swoim głównym kierunkiem studiów. Sama interesuje się nanotechnologią, gdzie te dziedzinę rozwija w Parku Naukowo-Technologniczym Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Działalność w kole naukowym pozwoliła na zdobycie doświadczenia związanego z obsługą sprzętu laboratoryjnego, analizą danych, tworzenia własnych projektów. BiomeUZ, to także korzystanie z doświadczenia starszych kolegów. Pomysły realizowane w ramach koła lada moment zostaną opatentowane.

Zacznę od najciekawszego projektu, który w tej chwili jest zgłoszony do opatentowania. Zrobiliśmy, to na studiach, a potem kontynuowałam to w pracy i już teraz mogę o tym powiedzieć. Jest to urządzenie do rehabilitacji dłoni spastycznej, czyli dłoni sztywnej, która wymaga rehabilitacji i ma dobre właściwości. Możliwości tego urządzania są bardzo obiecujące