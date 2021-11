Rusza połączenie z zielonogórskiego portu lotniczego do Lwowa, który był najczęściej wskazywany przez Lubuszan, jako kierunek lotów z Zielonej Góry Babimostu. Oprócz pracodawców zabiegających o pracowników z Ukrainy i obywateli tego kraju chęć korzystania z tej destynacji zgłaszali m.in. mieszkańcy naszego regionu mający kresowe korzenie.

– Ma to duże znaczenie nie tylko dla naszej turystyki, ale i gospodarki – mówi lubuska marszałek Elżbieta Anna Polak. – Doskwiera nam brak rąk do pracy, a dobre skomunikowanie to przecież sposób na przyciągnięcie pracowników zza wschodniej granicy.