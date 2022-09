To był udany, a nawet bardzo udany okres. Lubuszanie chętnie korzystali z portu lotniczego w Babimoście. W wakacje chętnie lataliśmy do Turcji, Chorwacji oraz do Gdańska.

– To może tylko cieszyć – mówi Sławomir Kotylak – dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji w Urzędzie Marszałkowskim.

W lipcu świętowaliśmy największą liczbę odprawionych pasażerów. Było to ponad 7100 pasażerów, w sierpniu przebiliśmy o kolejne 600 osób. To jest kwestia rozbudowania siatki, bo każda propozycja staje się hitem bez względu na to, czy Burgas, Rijeka, czy Gdańsk.

Jakie plany? Na pewno loty do Londynu, trwa procedura przetargowa. Poza tym informacja, o której mówimy jako pierwsi. Z Londynu będzie można latać do Egiptu.

Planujemy i przystępujemy do kolejnego postępowania uruchomienia lotów wakacyjnych, ale zimowych. Na przykład pracujemy nad tym, aby móc wylecieć do Egiptu.

Dodajmy, że wciąż niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się loty do Warszawy.