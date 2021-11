“Opowieści obrazów. Dotknij, poznaj, posłuchaj” – tak brzmi nazwa najnowszego projektu realizowanego przez Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. O inicjatywie rozmawialiśmy w poniedziałkowej odsłonie programu “Ekspozycje”.

Na czym projekt polega i do kogo jest skierowany? O tym Renata Gresiuk – Kowalska z Muzeum Ziemi Lubuskiej.

Dzięki funduszom udało się więc ofertę muzeum wzbogacić o wyjątkowe lekcje. Jak one wyglądają? To już tłumaczy Justyna Lubas – Wałęcka z Muzeum Ziemi Lubuskiej.

Mamy tutaj do czynienia z przykładem harmonogramu opartego na 6 spotkaniach. Wyjątkowych lekcjach. Zostały one skonstruowane do wieku różnych słuchaczy. Mamy od przedział od 6 do nawet 80-latków i więcej. Sześć tematów i sześć spotkań.