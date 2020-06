Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich w Lubuskiem. Frekwencja wyniosła ponad 61%.

Najwięcej mieszkańców – ponad 70% – poszło do urn w Zielonej Górze, najmniej zaś w Gozdnicy – nieco ponad połowa uprawnionych do głosowania. Lubuszanie w większości zagłosowali na Rafała Trzaskowskiego – zdobył on w naszym regionie prawie 37% głosów. Na drugim miejscu jest urzędujący prezydent Andrzej Duda z wynikiem ponad 34%. Podium zamyka Szymon Hołownia, na którego głos oddało ponad 17% mieszkańców regionu.

W województwie lubuskim mieszkańcy mogli wybierać prezydenta w 720 okręgach.