– Szykujemy się na wczoraj, na dziś, ale też i na jakąś perspektywę – mówił w Radiu Index Marek Działoszyński. Prezes Szpitala Uniwersyteckiego informował o wyposażeniu lecznicy, ale i dziękował za wsparcie instytucjom i ludziom dobrej woli.

Nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Zwłaszcza, gdy trwa walka z epidemią. Szef placówki mówił o potrzebach, które wciąż są spore.

Musimy zbudować dodatkowe stacje dezynfekcje ścieków. Tylko oddział zakaźny jest w pełni w to zabezpieczony, a działalność z osobami zakażonymi rozciągamy na inne oddziały. Bardzo potrzebne są nam plazmowe oczyszczacze powietrza, które właśnie redukują możliwość zakażenia i oczyszczają powietrze. Potrzebne wciąż są śluzy, ścianki, a to są z kolei prace budowlane. Drobne i większe. Marek Działoszyński

Ogromne jest też zużycie środków indywidualnej ochrony osobistej.