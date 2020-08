Od 14 marca ze względu na epidemię koronawirusa były wstrzymane wyjazdy do sanatoriów. Teraz wróci możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej w miejscowościach uzdrowiskowych. Od wtorku, 4 sierpnia, ZUS będzie znów kierował pacjentów do ośrodków.

Kto ma pierwszeństwo skorzystania z sanatorium? Tłumaczy to Krystyna Michałek, rzecznik prasowy ZUS.

Osoby, które otrzymają z ZUS skierowanie na całodobowy pobyt w ośrodku, muszą wykonać test na koronawirusa – nie wcześniej niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu. Najpierw powinny jednak zadzwonić do placówki, w której mają odbyć rehabilitację.

Ośrodek rehabilitacyjny będzie się kontaktował z każdym ubezpieczonym, aby poinformować o wystawionym skierowaniu na test w kierunku koronawirusa i o jego wyniku. Warunkiem przyjęcia na rehabilitację do sanatorium jest negatywny wynik testu. Test jest bezpłatny, a trzeba go wykonać nie wcześniej niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu. Aktualną listę punktów pobrań można znaleźć na stronie pacjent.gov.pl. Należy pamiętać także, by na rehabilitację zabrać ze sobą środki ochrony osobistej: rękawiczki, maseczki bądź też przyłbice.