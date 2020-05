Znów zaiskrzyło i to dość mocno. Mamy ciąg dalszy politycznego sporu pomiędzy wojewoda lubuskim Władysławem Dajczakiem a marszałkiem województwa lubuskiego – Elżbietą Polak.

Zaczęło się od porannej “Rozmowy na 96 FM” w Radiu Index. Dajczak pytany o to, jak województwo radzi sobie z pandemia koronawirusa stwierdził: Cieszymy się, ze województwo tak dobrze radzi sobie w walce z pandemią, ale mam pretensje do pani marszałek za działania propagandowe. Jego zdaniem to głównie rząd a nie samorząd odpowiada za sytuację kryzysową.

Do słów wojewody odniosła się Elżbieta Polak. Lubuska marszałek stwierdziła, że to samorząd w znacznie większym stopniu wspiera Lubuszan w walce z pandemią. Przekazaliśmy 45 mln zł, rząd 5,5 mln zł. Widać, jaka jest dysproporcja – mówiła Polak.

Kontra wojewody po tej konferencji błyskawiczna. Dajczak wydał oświadczenie, w którym czytamy m. in. że marszałek “wykazuje się zaawansowaną niewiedzą odnośnie funkcjonowania zarządzania kryzysowego w Polsce“. Przekonywał, że kwota wydana przez marszałek “nijak ma się do 2,4 mld zł corocznie przeznaczanych przez polski rząd na służbę zdrowia w woj. lubuskim”.

Elżbieta Polak wieczorem na Facebooku odpisała: Pisał, że marszałek “Panie Wojewodo, mniej pogardy więcej troski o nas Lubuszan.Lubuskie, Lubuskie to jedna drużyna,Gdy idzie zaraza nic nas nie powstrzyma!”

Kto ma racje w tym sporze?

Do tej sprawy odniesiemy się także w piątek. Marszałek Elżbieta Polak będzie gościem “Rozmowy na 96 FM”.