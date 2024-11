Katarzyna Lubnauer, wiceministra edukacji narodowej z wizytą w Zielonej Górze. Ministra odwiedziła południową stolicę lubuskiego, żeby omówić najpilniejsze sprawy oświatowe z perspektywy krajowej i regionalnej.

– Tych zmian jest bardzo dużo, w bardzo wielu dziedzinach – mówiła Lubnauer.

Spotykam się tutaj z dyrektorami szkół. Chodzi o to, żeby opowiedzieć im co już zrobiliśmy i co będziemy robić w Ministerstwie Edukacji Narodowej. To są rozmowy bardzo otwarte. W tym czasie dyrektorzy mogą zadać dowolne pytania i podzielić się z nami swoimi różnymi obawami.