Uniwersytet Zielonogórski zaprasza na dni otwarte. Ze względu na pandemie koronawirusa tegoroczne odbędą się w formie wirtualnej. Jak mówią organizatorzy – atrakcji jednak nie zabraknie. Uniwersytet Zielonogórski przygotował między innymi warsztaty i ćwiczenia, które przybliżą przyszłym studentom, jak w praktyce wygląda edukacja na naszej uczelni.

Wirtualny Tydzień Otwarty na Uniwersytecie Zielonogórskim rusza 21 marca. Data optymistyczna – bo jest to pierwszy dzień wiosny. Spotkania będą się odbywały na uczelnianym Facebooku. Są one skierowane głównie do tegorocznych maturzystów. Ale nie tylko. Udział mogą wziąć także uczniowie klas młodszych, którzy chcą się dowiedzieć czegoś więcej o murach i strukturach zielonogórskiej uczelni.

Poznamy zasady rekrutacji, jakie obowiązują przy przyjęciu na studia na naszą uczelnię. Młodzież dowie się także, co dzieje się na Uniwersytecie Zielonogórskim. Jaką ofertę edukacyjną przygotowaliśmy dla tegorocznych maturzystów, czego będzie można się uczyć właśnie u nas. A także jak wygląda życie uniwersyteckie i w mieście. Małgorzata Ratajczak - Gulba

Każdego dnia zaprezentowane zostaną także dwa wydziały. Na pierwszy ogień pójdzie Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu. Przy okazji prezentacji poszczególnych wydziałów, pojawią się także ich władze. Będzie to więc okazja do rozmowy. Uczestnicy spotkania będą mogli zadawać pytania poprzez czat.

Będzie można zapytać, będzie można posłuchać tego wszystkiego, co wydziały mają do zaprezentowania młodzieży. Zawsze po takiej audycji będzie można też wysłuchać rozmowy z absolwentem konkretnego wydziału. Są to osoby, które doskonale radzą sobie na ścieżce zawodowej i są dumne, że skończyły właśnie naszą uczelnię. I to ona pomogła im zdobyć pierwsze szlify i odnaleźć się w wielu dziedzinach życia. Małgorzata Ratajczak - Gulba

Wirtualny Tydzień Otwarty na Uniwersytecie potrwa do soboty. Podsumowaniem akcji będzie Centrum Transferu Technologii i Przedsiębiorczości.