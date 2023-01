Osiem dronów ma już na swoim stanie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. Bezzałogowe statki powietrzne służą placówce do patrolowania terenów zielonych i co za tym idzie w szybki sposób mogą zostać znalezione, np. nielegalne wysypiska śmieci.

Obecnie uprawnienia do latania dronami ma już 14 pracowników WIOŚ. Tylko w 2022 roku wykonali oni około 150 lotów. Mówi Joanna Michalik-Pietraszak, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.

Dzięki temu możemy dokonywać stałej inwentaryzacji miejsc nielegalnego składania odpadów. Bardzo precyzyjnie określić takie miejsce, ilość odpadów. Przeprowadzamy również identyfikację rzek i jezior. Docieramy do miejsc trudno dostępnych dla inspektorów.

Warto zwrócić uwagę również na wyposażenie dronów, którymi WIOŚ się posługuje. Są one zaopatrzone w kamery termowizyjne, co znacznie poprawia ich skuteczność. Co ważne – o interwencję dronem może poprosić każdy mieszkaniec naszego regionu. A jakie plany WIOŚ ma na ten rok?

Mamy zaplanowanych sporo kontroli, to są kontrole planowe. Mocno skupiamy się również na tych kontrolach interwencyjnych, czyli po zgłoszeniu od mieszkańców. Za każdym razem podejmujemy czynności po takim zgłoszeniu.

W planach są też kolejne zakupy nowego sprzętu, w tym dodatkowych dronów.