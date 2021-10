Kolorowy świat zwierząt z Ameryki Północnej, Australii i Oceanii w krainie o łatwej do wymówienia dla dzieci nazwie Tu-Tam – tak będą wyglądały wnętrza Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze. – Chcemy, by było to miejsce przyjazne i mieniące się kolorami, ciepłe i radosne w trudnym czasie dla mamy i dziecka. Pozytywne – podkreśla dr Marek Działoszyński, prezes zarządu szpitala.

Wszystkie kolorowe malowidła zostaną tak namalowane, by ułatwić poruszanie się po budynku. Dzika kraina powstanie dzięki zielonogórskiej firmie Ekoenergetyka – Polska. Wykonawcą projektu będzie natomiast firma Medical Design STUDIO z Poznania, która podobne przedsięwzięcia zrealizowała m.in. w Instytucie „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Zamościu, czy Centrum Diagnostyki i Terapii Dzieci w Kościanie.

źródło: Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze