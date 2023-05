Za nami kolejna „Noc w Muzeum”. Tym razem kultura brytyjska stanowiła główną oś tegorocznego wydarzenia. Na zwiedzających czekała m.in. wystawa dotycząca okładek płyt zespołów z Wielkiej Brytanii, test wiedzy o Zjednoczonym Królestwie, pojawił się agent jej Królewskiej Mości, czyli James Bond.

Nie mogło także zabraknąć muzyki czwórki z Liverpoolu. Wystąpiła grupa The Postman specjalizująca się w graniu coverów The Beatles. Jednak największą popularnością wśród odwiedzających Muzeum Ziemi Lubuskiej cieszyła się wystawa obrazów Olgi Boznańskiej.

Można powiedzieć, że jest to tegoroczny hit. Wystawę otworzyliśmy miesiąc temu, a ona bije rekordy popularności. Właściwie cały czas musimy reglamentować ilość osób, które przychodzą na te ekspozycje, bo warto ją zobaczyć. Przede wszystkim jest to wystawa pokazująca całokształt twórczości tej wybitnej artystki. Od jej początków, czyli namalowania „Dziewczynki ze słonecznikami” naszego najsłynniejszego obrazu w kolekcji, aż po jej działalność artystyczną w Paryżu gdzie tworzyła do końca życia.