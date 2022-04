Czy placówki medyczne w naszym województwie mogą liczyć na większe pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia? Zarówno szpitale jak i np. przychodnie lekarskie muszą się od kilku miesięcy liczyć z wyższymi kosztami.

Co na to NZF? Ewa Skrbeńska – dyrektor lubuskiego oddziału – przyznała w rozmowie z Radiem Index, że nasz region może liczyć na większe pieniądze.

Podstawą do tych działań była analiza, którą wykonała Agencja Oceny Technologii Medycznych na podstawie wzrastających kosztów. Te kwoty, które przekazujemy, powinny wzrosnąć o 4,5 procent. Przygotowujemy całą bazę, która pozwoli nam stworzyć aneksy do umów i przeznaczyć podmiotom o 4,5 procent większe środki.

Mowa tu o kwocie 70 milionów złotych. Na tyle mogą liczyć lubuskie placówki medyczne, w tym szpitale. Ewa Skrbeńska dodaje, że koszty utrzymania tych placówek wzrastają.

Przede wszystkim chodzi o koszty i to, z czym muszą sobie radzić zarządzający tymi podmiotami. Kwestia tego, co pacjenci mogą odczuć to fakt, że od lipca ub. roku nie ma limitów świadczeń jeśli chodzi o świadczenia opieki specjalistycznej. Nie ma czegoś takiego, że określamy ilość pacjentów, za wszystkie porady my zapłacimy, to jest niezwykle istotne.